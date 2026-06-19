Три дня, 30 тысяч цветов: на улице Вишневского высадили новый цветник

«Выходим на объекты чуть ли не через день: смотрим, что прижилось, а что нет. Если видим упавшие или засохшие растения — сразу делаем подсадку. Кроме того, регулярно боремся с сорняками, прополка идет постоянно. Где-то раз или два в неделю обязательно объезжаем все клумбы. Поливщики на местах тоже мониторят ситуацию — если видят, что где-то цветы пострадали от собак или неосторожных пешеходов, сразу сигнализируют нам. И мы реагируем: ликвидируем пустые пятна и подсаживаем свежую рассаду. Цветок — это живой организм, поэтому сразу после высадки мы его не бросаем», — заключила директор подрядной организации.