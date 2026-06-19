Три дня, 30 тысяч цветов: на улице Вишневского высадили новый цветник

В Казани продолжается цветочное оформление города. В этом году будут высажены шесть новых цветников. Один из них площадью 400 кв.м высаживают на улице Вишневского. Композиция из 30 тысяч растений — алиссума, лобелии и агератума — высажена волнообразными линиями, подчеркивающими природный рельеф. Всего в этом сезоне город украсят 1,3 млн цветов. Портал KZN.RU рассказывает о процессе создания таких цветочных клумб — от эскиза до регулярного ухода — на примере нового объекта.
Работа над будущей клумбой началась задолго до появления первых цветов на улице. Еще зимой специалисты предприятия совместно с ландшафтным архитектором разработали проект композиции. В эскизе учитывалось все: характер местности и конфигурация откоса и окружающий городской ландшафт. По словам специалистов, замысел каждого нового цветника рождается прежде всего из практических соображений и особенностей конкретной территории. А вдохновение ландшафтные дизайнеры находят в самой Казани: в ее природных линиях и неповторимом архитектурном облике.
Цветовое решение родилось также на этапе подготовки. Подбирая растения, специалисты искали тонкий баланс визуальной гармонии и контраста, чтобы композиция читалась одинаково выразительно с любого ракурса. Для оформления цветника выбрали белый алиссум, голубую лобелию и фиолетовый агератум. Эти культуры отличаются продолжительным цветением и образуют плотный декоративный покров. Также они стойко выдерживают капризы казанского климата, что особенно важно для городского озеленения.
В целом для озеленения города в этом году используются десятки видов растений: петунии, тагетисы, бегонии, канны, агератумы, цинерарии, декоративный табак, целозии, сальвии и другие культуры. Так, на въезде в город высаживают петунии, на площади 1000-летия Казани и на улице Карла Маркса под деревьями — тагетесы. У памятника Муллануру Вахитову продолжают цветочный орнамент из бегоний, а сквер «Акчарлак» украшают цинниями и сальвиями. При выборе растений учитываются их неприхотливость, устойчивость к городским условиям и способность цвести на протяжении всего вегетационного периода.
Помимо новых объектов, на городских территориях традиционно оформляют и уже ставшие узнаваемыми объемные цветочные фигуры. Так, у начала протоки Булак вновь появится цветочная фигура «Барс», на улице Павлюхина возле Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая — «Лебеди», а на улице Сибгата Хакима рядом с Дворцом водных видов спорта — композиции «Бутса с мячом» и «Стена FIFA 2018». Возле театра кукол «Экият» специалисты оформят сразу несколько сказочных фигур: «Цветочное дерево», «Алису», «Кролика» и «Кота». На улице Карла Маркса установят девять цветочных «Шаров», еще 16 таких композиций разместят на улице Ташаяк, где также появится цветочная инсталляция «Сердце». На проспекте Универсиады обновят композиции «Эмблема» и «Мяч», а на улице Салимжанова — шесть фигур «Бублик» и пять декоративных «Шаров».
Чтобы цветы появились на городских улицах уже в начале лета, их выращивание начинается еще в январе. В новом тепличном комплексе МУП треста «Горводзеленхоз» на ул. Даурской высевают семена, затем появившиеся сеянцы пикируют в кассеты и несколько месяцев бережно доращивают до необходимых размеров. Именно здесь была подготовлена и рассада для цветника на улице Вишневского.
Непосредственно на объекте работы стартовали 8 июня. Перед посадкой рабочие полностью сняли верхний слой газона толщиной около десяти сантиметров. После этого на участок завезли плодородный чернозем, выровняли поверхность и приступили к разметке будущего рисунка.
«Сначала снимаем верхний слой земли, затем завозим чернозем, все выравниваем, чтобы не было комков. После этого размечаем орнамент — сделали его в виде плавных волн, чтобы с дороги цветник смотрелся красиво и естественно», — отметил директор подрядной организации «Байнур Строй» Лариса Королева.
Подготовка территории заняла всего один день. Были задействованы не только озеленители, но и техника — погрузчики, самосвалы и другое оборудование, необходимое для завоза грунта и подготовки площадки. Всего в создании цветника участвовало около десяти специалистов.
Когда подготовительный этап остался позади, наступила самая кропотливая часть — высадка растений. Сама посадка цветов выполняется исключительно вручную.
Всего для оформления цветника потребуется около 30 тысяч растений. Рассаду доставляют на объект партиями прямо из тепличного комплекса. Пока одна партия высаживается, следующая уже готовится к отправке — такой подход позволяет не прерывать рабочий процесс.
Непосредственно на объекте ежедневно трудятся шесть человек. За одну смену бригада способна оформить около 150 квадратных метров цветника, поэтому на полную высадку требуется два-три дня.
Подобную технологию применяют и на других крупных объектах города. Самые масштабные цветочные композиции в этом сезоне появятся на Оренбургском тракте, улицах Павлюхина, Салимжанова, Вишневского, на Ярмарочной площади и вдоль протоки Булак. Кроме того, Казань украсят 29 новых цветочных фитомодулей. Каждый из них рассчитан на 144 горшка с петуниями и станет выразительной деталью общественных пространств.
С завершением посадки работа специалистов не прекращается. Сразу после пересадки растения обильно поливают, чтобы облегчить процесс укоренения. В дальнейшем цветник требует постоянного внимания: регулярного полива, прополки, подкормки и замены тех экземпляров, которые не прижились. В жаркую и сухую погоду поливать растения нужно ежедневно. На улице Вишневского предусмотрена система автоматического полива, которая будет поддерживать необходимый уровень влажности в течение всего сезона.
«Выходим на объекты чуть ли не через день: смотрим, что прижилось, а что нет. Если видим упавшие или засохшие растения — сразу делаем подсадку. Кроме того, регулярно боремся с сорняками, прополка идет постоянно. Где-то раз или два в неделю обязательно объезжаем все клумбы. Поливщики на местах тоже мониторят ситуацию — если видят, что где-то цветы пострадали от собак или неосторожных пешеходов, сразу сигнализируют нам. И мы реагируем: ликвидируем пустые пятна и подсаживаем свежую рассаду. Цветок — это живой организм, поэтому сразу после высадки мы его не бросаем», — заключила директор подрядной организации.
Полностью озеленение города цветами планируется завершить к концу июня.