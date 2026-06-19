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Как пройдёт День памяти и скорби в Калининградской области

22 июня — годовщина начала Великой Отечественной войны.

Источник: Клопс.ru

В понедельник, 22 июня, вся Россия будет отмечать печальную дату — 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. По всей стране на зданиях госучреждений приспустят флаги, а на мемориалах будут возлагать цветы. «Клопс» рассказывает, какие акции пройдут в Калининграде и области.

День памяти и скорби в Калининграде6+

В понедельник, 22 июня, состоятся памятные мероприятия, посвящённые началу Великой Отечественной войны.

Торжественное возложение цветов пройдёт у мемориального комплекса 1 200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга. Сбор участников в 03:50 у часовни Георгия Победоносца. Церемония начнётся в 04:00.

Днём Калининград присоединится к Всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Белый журавлик». Они пройдут в учреждениях культуры, спорта, молодёжной политики и образования. Для детей в пришкольных лагерях и загородных центрах проведут лекции-беседы.

В музее «Фридландские ворота» покажут документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»0+ 1942 года. Вход по билету в музей, начало в 11:30.

В «Маяковке» пройдёт час памяти «Эхо прошедшей войны»12+. Начало в 12:00, вход свободный.

В Детской библиотеке им. Ю. Н. Иванова час памяти будет называться «Тот самый первый день войны»0+ — начало в 10:00.

В библиотеке мкр. А. Космодемьянского проведут лекцию «История короткой жизни и подвига»0+. Начало также в 10:00.

Патриотическая акция «Не погаснет памяти свеча»6+ состоится в субботу, 20 июня, в библиотеке им. А. М. Горького. В ней примет участие КРОО «Дети войны».

Спектакль «Память»12+

Понедельник, 22 июня, 11:00; Центр культуры Гурьевска.

В День памяти и скорби студия «АРТ-ДОМ» представит военную драму. Сюжет такое: молодые ребята, только что окончившие школу, попадают на фронт. Им предстоит пройти через самые трагические события своей жизни и понять, что даже в страшных испытаниях важно остаться человеком.

Вход свободный.

Мотопробег0+

Понедельник, 22 июня; Советск.

В Советске состоится мотопробег «Тревожный рассвет». Сбор участников 21 июня в 23:30 у скульптурной композиции «Медный байкер» (Калининградское шоссе, 7).

Старт колонны в 00:00. Возложение цветов к мемориальному комплексу «Танк» в 04:00.

Велопробег12+

Воскресенье, 21 июня; сбор у стадиона «Авиатор» в посёлке Нивенское.

Маршрут пробега, посвящённого Дню памяти и скорби, проходит через посёлок Владимирово, кирху и братскую могилу, где состоится возложение цветов. На привале участников ждут чай и пирожки.

Дистанция — 6 км. В 11:00 — сбор и регистрация на стадионе «Авиатор», в 12:00 — старт. Финиш — посёлок Нивенское.

Вход свободный. Возраст участников от 10 лет.

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