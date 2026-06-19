Как пройдёт День памяти и скорби в Калининградской области

В День памяти и скорби студия «АРТ-ДОМ» представит военную драму. Сюжет такое: молодые ребята, только что окончившие школу, попадают на фронт. Им предстоит пройти через самые трагические события своей жизни и понять, что даже в страшных испытаниях важно остаться человеком.