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Стало известно, как идет проходка левого тоннеля в сторону площади Свободы

Строители специально выводят его со стройплощадки на пониженных скоростях.

Тоннелепроходческий щит продолжает идти по левому перегонному тоннелю в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Строители специально выводят его со стройплощадки на пониженных скоростях.

Как пояснили метростроевцы, это необходимо делать первые 50−100 метров, чтобы плавно вывести комплекс из монтажной камеры, пройти стартовый участок и наладить работу оборудования.

На самой площадки для будущего тоннеля смонтировали 10 железобетонных колец постоянной тоннельной высокоточной обделки и шесть временных стартовых колец. Как продвигаются работы — смотрите в видеоролике.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в России стартовали продажи автомобилей «возрожденного» бренда Volga.