Нижегородская область представила проект «Крылья Золотого кольца»

Туристический проект «Крылья Золотого кольца», посвященный городу Чкаловску Нижегородской области, был представлен в Московском городском отделении Русского географического общества. Он реализуется по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участникам рассказали о маршруте «Чкаловск — город крылатой мечты», который знакомит гостей с историей легендарного летчика Валерия Чкалова, развитием авиации и экранопланостроения. Были представлены комплексные туристические программы «Держи штурвал», «Вектор скорости» и «Ремесленная слобода», объединяющие музеи, центры туризма, народных художественных промыслов и предприятия округа.
«Сегодня Чкаловск — это гораздо больше, чем родина легендарного летчика. Это территория с сильной историей, уникальными музеями, ремесленными традициями, красивой Волгой и людьми, которые искренне любят свою землю. Включение Чкаловска и Пуреха в маршрут Золотого кольца открывает новые перспективы для развития туризма, малого бизнеса, сферы гостеприимства и всей экономики территории», — отметил депутат Государственной думы РФ Артем Кавинов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.