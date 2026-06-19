В России появился ГОСТ с правилами уборки помещений

Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации уборки и эксплуатации чистых помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.
Стандарт описывает порядок работы с персоналом, входа и выхода из чистых помещений, проведения уборки, технического обслуживания и контроля чистоты.
Уборку предлагают делить на несколько этапов. Сначала нужно очищать поверхности в здании, затем критические поверхности и оборудование. Перед началом работ необходимо проверить, подходят ли моющие растворы для конкретных поверхностей. Также нужно учитывать концентрацию средств и срок их годности.
В документе отдельно указано, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, куда не достает швабра. Небольшие рабочие зоны допускается очищать влажными или спиртовыми салфетками. Для влажной уборки рекомендовано использовать два или три ведра с водой. Такой способ применяют при наличии загрязнений. Швабру перед использованием нужно обработать специальными химическими средствами.
Документ начнет действовать с 1 июля.