В России появился ГОСТ с правилами уборки помещений

В документе отдельно указано, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, куда не достает швабра. Небольшие рабочие зоны допускается очищать влажными или спиртовыми салфетками. Для влажной уборки рекомендовано использовать два или три ведра с водой. Такой способ применяют при наличии загрязнений. Швабру перед использованием нужно обработать специальными химическими средствами.