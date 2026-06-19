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ГОСТ по уборке помещений начнёт действовать в России в июле

Документ прописывает рекомендации по наведению порядка и обучению сотрудников.

Источник: Хабаровский край сегодня

Росстандарт принял ГОСТ, в котором прописаны методические рекомендации по организации уборки и эксплуатации чистых помещений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Отмечается, что новый стандарт вступит в силу с 1 июля 2026 года.

— Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживание и контроль, — приводит информационное агентство выдержку из документа.

В первую очередь, уборка помещений должна быть разделена на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования.

Важно проверить, подходят ли моющие средства для поверхностей. Также необходимо подготовить их с учетом концентрации и срока годности. При этом скорость проведения уборки тоже имеет роль.

Для влажной уборки следует использовать два или три ведра воды. Ее проводят при наличии загрязнений. Швабру предварительно обрабатывают химическими средствами.

А в тех местах, в которых не достанет швабра, можно проводить сухую вакуумную уборку. Что касается небольших зон, их можно очищать влажными салфетками или спиртовыми растворами.