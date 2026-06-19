ГОСТ по уборке помещений начнёт действовать в России в июле

— Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживание и контроль, — приводит информационное агентство выдержку из документа.