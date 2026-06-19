На свердловских кладбищах усилили контроль за фото могил военных

По данным правоохранителей, фото используют в мошеннических схемах для выманивания денег у родственников погибших бойцов. По одной из схем из снимков делают дипфейки: близких уверяют, что их родственник на самом деле жив и находится в плену, а для его возвращения нужно заплатить выкуп. При этом люди, которые делают снимки, часто думают, что помогают родственникам погибших, которые якобы не могут посещать могилы. В Свердловской области было зафиксировано несколько подобных случаев. По данным ФСБ, фотографам за это может грозить уголовная ответственность, в том числе по статье о государственной измене.