В Хабаровске автомастер обманул клиентов на 134 тысячи рублей и отправился в колонию

Как сообщили в УМВД России по Хабаровску, схема была проста и цинична. Автомастер рассказывал клиентам, будто у него есть партнёры во Владивостоке, которые продают запчасти с хорошей скидкой. Доверчивые автомобилисты переводили деньги на его личную карту. Один потерпевший отдал 40 тысяч рублей за шины, другой — 62 тысячи за керамическое покрытие для кузова. Получив деньги, мастер переставал выходить на связь.