В Хабаровске автомастер обманул клиентов на 134 тысячи рублей и отправился в колонию

В Хабаровске суд вынес приговор 42-летнему мастеру автосервиса, который обманывал доверчивых клиентов. Мужчина приговорён к реальному сроку за серию мошенничеств с автозапчастями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровску, схема была проста и цинична. Автомастер рассказывал клиентам, будто у него есть партнёры во Владивостоке, которые продают запчасти с хорошей скидкой. Доверчивые автомобилисты переводили деньги на его личную карту. Один потерпевший отдал 40 тысяч рублей за шины, другой — 62 тысячи за керамическое покрытие для кузова. Получив деньги, мастер переставал выходить на связь.
Сотрудники отделения по раскрытию IT-преступлений уголовного розыска задержали афериста. Выяснилось, что никаких продавцов из Владивостока не существовало — всё было выдумкой от начала до конца. Похищенные деньги мошенник тратил на личные нужды, включая посещение саун. Более того, ранее он уже привлекался за аналогичные преступления в Иркутской области и Забайкальском крае.
Следствие доказало причастность фигуранта к трём эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил около 134 тысяч рублей. Вину мужчина не признал и ущерб не возместил. Суд учёл криминальное прошлое и назначил наказание — 4 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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