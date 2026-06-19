В Биробиджане мошенники убедили девушку взять кредиты ради заработка

После отклика с ней связалась женщина, представившаяся специалистом по имени Светлана. Собеседница убедила биробиджанку установить специальное приложение и зарегистрировать два криптокошелька. Далее девушка действовала по указаниям куратора и переводила деньги на указанные счета.