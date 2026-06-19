В Биробиджане мошенники убедили девушку взять кредиты ради заработка

В Биробиджане 23-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив обещаниям быстрого заработка, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным полиции, девушка искала удалённую работу и нашла в одном из мессенджеров тематическую группу с предложениями дополнительного дохода. Среди объявлений её заинтересовала возможность инвестирования средств с высокой прибылью.
После отклика с ней связалась женщина, представившаяся специалистом по имени Светлана. Собеседница убедила биробиджанку установить специальное приложение и зарегистрировать два криптокошелька. Далее девушка действовала по указаниям куратора и переводила деньги на указанные счета.
В общей сложности она перечислила злоумышленникам около 892 тысяч рублей. Чтобы собрать такую сумму, потерпевшая использовала личные накопления, оформила кредиты в нескольких банках и заняла деньги у матери.
После получения денег аферисты перестали отвечать на сообщения и звонки. Поняв, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию.
Следователем МО МВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.
В полиции напоминают, что обещания гарантированного высокого дохода без риска являются одним из главных признаков мошеннических схем и финансовых пирамид.