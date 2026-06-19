Диетолог перечислила привычки, незаметно ведущие к набору веса

В перечень причин, ведущих к увеличению массы тела, Михалева включила и так называемые полезные перекусы. «Орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики действительно могут быть частью здорового рациона. Однако многие из этих продуктов очень калорийны, а их размер порции часто недооценивается», — рассказала врач.