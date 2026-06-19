Налоговый вычет до 400 тысяч рублей на свадьбу могут ввести в России

Налоговый вычет на свадьбу в размере до 400 тысяч рублей предложил ввести депутат Госдумы Алексей Нечаев. Об этом сообщает Om1 со ссылкой на ТАСС.
Нечаев отметил, что свадьба является значимым событием для молодых семей.
«Это большая радость, но и большие расходы. Мы предложили сделать вычет, хотя до 400 тысяч рублей», — сказал парламентарий.
Он уточнил, что механизм будет работать через возврат НДФЛ. При ставке 13% максимальная сумма возврата может составить до 52 тысяч рублей.
Напомним, что в Нижегородской области зафиксирован свадебный бум.