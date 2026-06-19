Новую набережную благоустраивают на правобережье в Красноярске

В Красноярске на правобережье благоустраивают набережную от Октябрьского моста до улицы Крайней. Вдоль берега создадут прогулочную зону с деревянным настилом, смотровыми балконами, зонами для активного и спокойного отдыха, скалодромом. Территорию озеленят деревьями, кустарниками и многолетниками. Благоустройство набережной — вклад в создание непрерывной прогулочной зоны вдоль всего правого берега Енисея, отмечают в мэрии Красноярска. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируется завершить их до конца августа. За благоустройство набережной более 27 тысяч красноярцев проголосовали в 2025 году. В 2026 году на голосование был вынесен второй этап преображения этого общественного пространства. Если проект окажется в лидерах голосования, то очередной этап благоустройства будет выполнен в 2027 году также по нацпроекту.