Щит «Евдокия» идет первые 100 метров до площади Свободы на пониженной скорости

Проходка тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Евдокия» в сторону площади Свободы ведется согласно регламенту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Для плавного выхода щита из монтажной камеры и наладки работы оборудования ТПМК проходит первые 50−100 метров от стройплощадки котлована на пониженных скоростях.
Специалисты уже завершили монтаж 10 железобетонных колец постоянной тоннельной высокоточной обделки, а также 6 временных стартовых колец.
«Машинисты комплекса и операторы блокоукладчика привыкают к индивидуальным особенностям китайского ТПМК, а монтажники адаптируются к определенным новшествам в технологии сборки блоков обделки», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что сход в метро закрыли на станции «Чкаловская» в Нижнем Новгороде с 9 июня.