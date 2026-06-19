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Щит «Евдокия» идет первые 100 метров до площади Свободы на пониженной скорости

Машинисты комплекса и операторы блокоукладчика привыкают к индивидуальным особенностям китайского ТПМК.

Источник: Живем в Нижнем

Проходка тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Евдокия» в сторону площади Свободы ведется согласно регламенту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Для плавного выхода щита из монтажной камеры и наладки работы оборудования ТПМК проходит первые 50−100 метров от стройплощадки котлована на пониженных скоростях.

Специалисты уже завершили монтаж 10 железобетонных колец постоянной тоннельной высокоточной обделки, а также 6 временных стартовых колец.

«Машинисты комплекса и операторы блокоукладчика привыкают к индивидуальным особенностям китайского ТПМК, а монтажники адаптируются к определенным новшествам в технологии сборки блоков обделки», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сход в метро закрыли на станции «Чкаловская» в Нижнем Новгороде с 9 июня.