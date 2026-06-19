В Дивногорске предприниматель похитил 2 млн при сносе аварийных домов

В Дивногорске предприниматель сфальсифицировал утилизацию мусора при сносе домов и похитил 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Два аварийных дома на улицах Чкалова и Патриса Лумумбы в Дивногорске ждали сноса больше десяти лет. Осенью 2024 года за работу взялась компания «Мегаполис» под руководством 32-летнего предпринимателя. Муниципальный контракт на 3,5 миллиона рублей предусматривал полный цикл: демонтаж, вывоз и утилизация отходов на специализированном полигоне.
Однако на последнем этапе подрядчик решил сэкономить. Вместо лицензированного полигона мусор вывозили на земельный участок в черте города, не предназначенный для таких отходов. Чтобы заказчик не заметил подмены, предприниматель подготовил фиктивные документы об утилизации.
После получения актов администрация оплатила работы. Позже выяснилось, что деньги за утилизацию на полигоне получены, а сами работы выполнены с нарушениями. Ущерб бюджету превысил 2 миллиона рублей.
После получения оплаты предприниматель уехал в Армению на девять месяцев. По возвращении его задержали. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о причастности должностных лиц администрации Дивногорска к коррупционным преступлениям. Напомним, ранее по материалам прокурорских проверок была арестована бывший заместитель главы города по делу о взятке.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело рассмотрит Дивногорский городской суд. Имущество и деньги предпринимателя арестованы, прокуратура заявила иск о взыскании ущерба.
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