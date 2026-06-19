В Дивногорске предприниматель похитил 2 млн при сносе аварийных домов

После получения оплаты предприниматель уехал в Армению на девять месяцев. По возвращении его задержали. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о причастности должностных лиц администрации Дивногорска к коррупционным преступлениям. Напомним, ранее по материалам прокурорских проверок была арестована бывший заместитель главы города по делу о взятке.