Основатель издательской группы «Лениздат» Максим Крютченко скончался в Петербурге

Уже в 25 лет Максим Крютченко возглавил издательство «Азбука» в качестве генерального директора. В одном из интервью он отмечал, что воспринимал издательское дело одновременно как профессию, связанную с любовью к книгам, и как полноценный бизнес-проект. По его словам, команде удалось создать издательство с собственным стилем и устойчивыми позициями на рынке.