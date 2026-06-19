Электросамокаты в Крыму не запрещены

Как пояснил Крючков, запрет, установленный указом главы республики, направлен исключительно на мотоциклы и мопеды, двигатели которых способны создавать акустические помехи, схожие со звуком работы беспилотников. Это сделано для обеспечения безопасности специальных подразделений.
При этом электрические самокаты и аналогичные средства передвижения не подпадают под ограничения и могут использоваться свободно.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше