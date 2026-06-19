Электросамокаты в Крыму не запрещены

Введенные ограничения в Крыму касаются только мотоциклов и мопедов, чей шум может быть спутан со звуком БПЛА, тогда как электросамокаты и другие электротранспортные средства под запрет не попали. Об этом «Крым 24» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.