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Электросамокаты в Крыму не запрещены

Введенные ограничения в Крыму касаются только мотоциклов и мопедов, чей шум может быть спутан со звуком БПЛА, тогда как электросамокаты и другие электротранспортные средства под запрет не попали. Об этом «Крым 24» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Как пояснил Крючков, запрет, установленный указом главы республики, направлен исключительно на мотоциклы и мопеды, двигатели которых способны создавать акустические помехи, схожие со звуком работы беспилотников. Это сделано для обеспечения безопасности специальных подразделений.

При этом электрические самокаты и аналогичные средства передвижения не подпадают под ограничения и могут использоваться свободно.

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