Куда сходить воронежцам на выходных

20 июня.
Никитинский театр.
18:00 | «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» | 16+
Театр «Кот».
18:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+
Камерный театр.
18:00 | «Смерть коммивояжёра» | 18+
Воронежская филармония.
18:00 | «Лето в Кольцовском сквере». Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 09:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Концерт «Шедевры органной музыки» | 0+
Воронежский океанариум.
13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
12:00 | Лекция А. В. Кочнева «Охота на пещерного медведя: от находки до эксперимента» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
21 июня.
Театр «Кот».
18:00 | «Морские свинки» | 18+
Камерный театр.
18:00 | «Ребёнок» | 16+
Зеленый театр.
19:00 | «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» | 6+
Воронежская филармония.
18:00 | «Лето в Кольцовском сквере». Большой джазовый оркестр Воронежской филармонии | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 09:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+
15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
С 10:00 | Памятная программа «Защитникам земли русской посвящается… “| 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
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