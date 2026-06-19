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Куда сходить воронежцам на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

20 июня.

Никитинский театр.

18:00 | «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» | 16+

Театр «Кот».

18:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

Камерный театр.

18:00 | «Смерть коммивояжёра» | 18+

Воронежская филармония.

18:00 | «Лето в Кольцовском сквере». Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 09:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

17:00 | Концерт «Шедевры органной музыки» | 0+

Воронежский океанариум.

13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

12:00 | Лекция А. В. Кочнева «Охота на пещерного медведя: от находки до эксперимента» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

21 июня.

Театр «Кот».

18:00 | «Морские свинки» | 18+

Камерный театр.

18:00 | «Ребёнок» | 16+

Зеленый театр.

19:00 | «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» | 6+

Воронежская филармония.

18:00 | «Лето в Кольцовском сквере». Большой джазовый оркестр Воронежской филармонии | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 09:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+

15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

С 10:00 | Памятная программа «Защитникам земли русской посвящается… “| 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.