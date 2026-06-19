Специалисты из Самарской области посетили белорусский заповедник

Стороны пришли к выводу о необходимости развития сотрудничества и обмена данными научных исследований для более эффективной защиты биоразнообразия. Они обсудили создание комфортной среды для туристов при сохранении строгого режима охраны заповедной территории. Также сотрудники Березинского заповедника показали работу своего визит-центра, интерактивные экспозиции и образовательные программы для школьников и студентов.