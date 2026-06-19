Специалисты из Самарской области посетили белорусский заповедник

Делегация Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина в Самарской области побывала в Березинском биосферном заповеднике в Республике Беларусь. Такие визиты отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа Жигулевск.
Специалисты познакомились с работой отдела экологического просвещения и туризма, посетили экологические маршруты, туристические объекты и музейные комплексы. Большой интерес вызвал опыт коллег в организации экскурсионной деятельности и взаимодействии с посетителями. Кроме того, гости познакомились с деятельностью научного отдела, обсудили актуальные вопросы сохранения природных комплексов, мониторинга и охраны редких видов.
Стороны пришли к выводу о необходимости развития сотрудничества и обмена данными научных исследований для более эффективной защиты биоразнообразия. Они обсудили создание комфортной среды для туристов при сохранении строгого режима охраны заповедной территории. Также сотрудники Березинского заповедника показали работу своего визит-центра, интерактивные экспозиции и образовательные программы для школьников и студентов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.