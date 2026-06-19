В Красноярском крае мужчину будут судить за кражу денег с карты и телефона

В Дивногорске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в краже денег с банковской карты и сотового телефона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В апреле в полицию обратились двое жителей города. Одна из потерпевших рассказала, что потеряла банковскую карту возле магазина, а позже обнаружила списания в нескольких торговых точках. Ущерб составил почти 5 тыс. рублей. У второго потерпевшего пропал сотовый телефон стоимостью 20 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний житель Дивногорска. По данным следствия, мужчина нашел банковскую карту на бордюре и решил воспользоваться ею. Он расплатился картой в нескольких магазинах, купив продукты и алкоголь.
Позже в подъезде он заметил мужчину, спавшего на подоконнике в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обвиняемый вытащил у него из кармана телефон и сдал гаджет в ломбард за 3 тыс. рублей. Во время расследования мужчина полностью возместил ущерб. Похищенный телефон полицейские изъяли в комиссионном магазине и вернули владельцу.
Следователи завершили расследование уголовного дела о краже. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.