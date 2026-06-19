В Красноярском крае мужчину будут судить за кражу денег с карты и телефона

Позже в подъезде он заметил мужчину, спавшего на подоконнике в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обвиняемый вытащил у него из кармана телефон и сдал гаджет в ломбард за 3 тыс. рублей. Во время расследования мужчина полностью возместил ущерб. Похищенный телефон полицейские изъяли в комиссионном магазине и вернули владельцу.