Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.
Александр Гуцан в пятницу в Екатеринбурге проводит прием граждан.
В ходе личного общения с главой надзорного ведомства жители Свердловской области рассказывают о наиболее острых проблемах, которые в своем большинстве касаются защиты их социальных прав.
Участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения, сообщил о проблемах со страховыми выплатами.
«Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты — недопустима», — сказал Александр Гуцан.
Главному военному прокурору дано поручение проработать с АО «СОГАЗ» вопрос расширения функций ее представительств в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда «Защитники Отечества», а также дать оценку бездействию должностных лиц, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав участника СВО.