Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

Гуцан назвал волокиту со страховыми выплатами участникам СВО недопустимой.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.

Александр Гуцан в пятницу в Екатеринбурге проводит прием граждан.

В ходе личного общения с главой надзорного ведомства жители Свердловской области рассказывают о наиболее острых проблемах, которые в своем большинстве касаются защиты их социальных прав.

Участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения, сообщил о проблемах со страховыми выплатами.

«Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты — недопустима», — сказал Александр Гуцан.

Главному военному прокурору дано поручение проработать с АО «СОГАЗ» вопрос расширения функций ее представительств в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда «Защитники Отечества», а также дать оценку бездействию должностных лиц, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав участника СВО.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше