Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

Главному военному прокурору дано поручение проработать с АО «СОГАЗ» вопрос расширения функций ее представительств в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда «Защитники Отечества», а также дать оценку бездействию должностных лиц, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав участника СВО.