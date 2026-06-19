Бельский рассказал о борьбе с тополиным пухом на улицах Петербурга

— В нашем городе мы также сталкиваемся с этой проблемой, но давайте вспомним наше детство. Тополиный пух был просто везде. Сейчас его стало гораздо меньше. Мы не можем спилить все тополя, но постепенно идет замена деревьев. Мы смотрим другие виды, которые будут комфортно чувствовать в Петербурге.