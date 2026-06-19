Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь брошенных питбайков отправили на спецстоянку в Нижнем Новгороде

Транспорт эвакуировали у ТЦ на Казанском шоссе.

Источник: Живем в Нижнем

«Колонну» из семи питбайков отправили на специализированную стоянку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

18 июня полицейские обнаружили транспортные средства, брошенные на пешеходном переходе у ТЦ на Казанском шоссе. Питбайки пришлось эвакуировать. Полиция устанавливает их владельцев.

Ранее мы писали, что полицейские выявили 102 нарушения на Нижневолжской набережной за выходные. Составлено 29 административных материалов. Сотрудники ГАИ зафиксировали 73 случая нарушений ПДД.