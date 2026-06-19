Семь брошенных питбайков отправили на спецстоянку в Нижнем Новгороде

«Колонну» из семи питбайков отправили на специализированную стоянку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
18 июня полицейские обнаружили транспортные средства, брошенные на пешеходном переходе у ТЦ на Казанском шоссе. Питбайки пришлось эвакуировать. Полиция устанавливает их владельцев.
Ранее мы писали, что полицейские выявили 102 нарушения на Нижневолжской набережной за выходные. Составлено 29 административных материалов. Сотрудники ГАИ зафиксировали 73 случая нарушений ПДД.