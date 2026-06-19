В Казани организуют спецподачу транспорта до площадок Сабантуя

В день Сабантуя, 20 июня, в Казани запустят специальные автобусные маршруты и бесплатные шаттлы до праздничных площадок — в поселки Мирный и Дербышки, а также на озеро Лебяжье.
До Березовой рощи в поселке Мирный отправятся автобусы от станции метро «Проспект Победы», остановок «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «улица Глазунова». Они будут курсировать с 8:00 и до окончания праздничных мероприятий.
Кроме того, жители и гости города смогут добраться до поселка Мирный на электропоезде со станции «Казань-1». Время в пути составит всего 11 минут.
Для гостей Сабантуя на озере Лебяжье организуют бесплатные шаттлы. Они будут отправляться от дороги недалеко от остановки «Жилой массив Ремплер». До точки отправления можно доехать на автобусах № 36, 46 и 72, которые в день праздника будут работать в усиленном режиме, по графику рабочего дня.
Также до озера Лебяжье гости смогут добраться на пригородном поезде — электричка проследует до станции «Лебяжье».
Бесплатные автобусы предусмотрены и для посетителей Сабантуя в поселке Дербышки. Они будут отправляться от Компрессорного завода и парковки торгового центра на пр. Победы, 141.
Напомним, в столице РТ вблизи главных площадок празднования Сабантуя при необходимости изменят организацию дорожного движения.
Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа с участием более двух тысяч артистов, тематическими площадками, спортивными состязаниями, национальными играми и другими событиями.