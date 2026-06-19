В Казани организуют спецподачу транспорта до площадок Сабантуя

Для гостей Сабантуя на озере Лебяжье организуют бесплатные шаттлы. Они будут отправляться от дороги недалеко от остановки «Жилой массив Ремплер». До точки отправления можно доехать на автобусах № 36, 46 и 72, которые в день праздника будут работать в усиленном режиме, по графику рабочего дня.