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На Дону зернотрейдер «Родные поля» снова выставили на торги

Активы национализированного зернотрейдера «Родные поля» из Ростовской области снова выставили на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса осталась прежней — 11,7 млрд рублей, однако шаг аукциона стал отрицательным — шаг понижения теперь составляет 1 млрд 170 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале Росреестра.

Источник: Коммерсантъ

Активы национализированного зернотрейдера «Родные поля» из Ростовской области снова выставили на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса осталась прежней — 11,7 млрд рублей, однако шаг аукциона стал отрицательным — шаг понижения теперь составляет 1 млрд 170 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале Росреестра.

В лот включены 11 земельных участков общей стоимостью 308 млн руб. Объекты расположены в Ростовской области и Москве. Самый крупный участок площадью 80 тыс. кв. м находится в Азове. Кроме того, на продажу выставлены почти 160 объектов недвижимого имущества.

Компания «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») была создана в 2010 году в Ростове-на-Дону. Организация торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, но также имеет лицензии на медицинскую деятельность, перевозку опасных грузов и эксплуатацию опасных производственных объектов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что объявленные торги, на которых планировалось реализовать 100% акций компании, не состоялись из-за отсутствия заявок. Юристы тогда пояснили, что интерес к зернотрейдеру есть, однако вероятные участники ожидают снижения стоимости компании.

В то же время на Дону продолжается судебный процесс, в рамках которого бывший владелец ООО Петр Ходыкин пытается оспорить передачу компании государству. В свою очередь национализированная компания пытается признать ничтожными договоры о передачи долей фирмы «ЮгАгроХолдингу». В разговоре с «Ъ-Ростов» юрист Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», отметил, что вероятных участников торгов смущают не судебные тяжбы, а вопрос цены.

«Не думаю, что бывший владелец компании сумеет успешно оспорить национализацию, поэтому вряд ли именно судебные споры являются сдерживающим фактором. Скорее, потенциальных участников не устраивает именно цена, и они просто ждут дисконта, который организатор торгов предложит», — пояснил эксперт для «Ъ-Ростов».

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка ООО «Родные Поля» составила 98,6 млрд руб., что на 67% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 77%, до 5,6 млрд руб. При этом компания сохранила первое место по выручке в отрасли по Ростовской области и пятое — по России.

Прием заявок на покупку «Родных Полей» завершится 6 июля. Итоги аукциона будут подведены 9 июля.