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Достали даже мать: микрокредитную компанию из Казани оштрафовали за давление на калининградку

Организация продолжала беспокоить родственницу должницы, несмотря на официальный запрет.

Источник: Клопс.ru

Калининградские судебные приставы назначили штраф микрокредитной компании из Татарстана за нарушение правил взаимодействия с должниками. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в пятницу, 19 июня.

Жительница Калининграда 1993 года рождения оформила микрозаём на 9 тысяч рублей, но не смогла вовремя вернуть деньги. После возникновения просрочки сотрудники компании начали оказывать на неё психологическое давление. Сообщения с требованием выплатить долг стали приходить и её матери — при том, что ранее женщина официально отозвала согласие на взаимодействие организации с третьими лицами.

Калининградка обратилась приставам, которые проверили жалобу и подтвердили изложенные факты. Также установлено, что организация из Казани уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения в других регионах. Этот факт стал отягчающим обстоятельством.

По итогам проверки компанию признали виновной по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначили штраф 200 тысяч рублей. Организация не стала обжаловать постановление, погасила штраф и прекратила незаконные контакты. Права заявительницы и её матери восстановлены, подчеркнули в ведомстве.

В Калининграде приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд и арестовали три автомобиля, владельцы которых накопили крупные долги. Общая сумма задолженностей превысила три миллиона рублей.

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