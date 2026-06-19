Достали даже мать: микрокредитную компанию из Казани оштрафовали за давление на калининградку

Жительница Калининграда 1993 года рождения оформила микрозаём на 9 тысяч рублей, но не смогла вовремя вернуть деньги. После возникновения просрочки сотрудники компании начали оказывать на неё психологическое давление. Сообщения с требованием выплатить долг стали приходить и её матери — при том, что ранее женщина официально отозвала согласие на взаимодействие организации с третьими лицами.