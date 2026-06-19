Посетителей ж/д вокзала в Абакане будет встречать созданная из цветов «Мать Природа»

Центральная часть флористической композиции — «Мать Природа». Это скульптура женщины, платье которой представляет собой вертикальную клумбу из оранжево-желтой вьющейся настурции. Голова женщины также украшена цветами. В основе концепции лежит идея о том, что природа не делит людей на национальности, она щедра ко всем.