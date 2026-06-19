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Посетителей ж/д вокзала в Абакане будет встречать созданная из цветов «Мать Природа»

В основе концепции лежит идея о том, что природа не делит людей на национальности, она щедра ко всем.

На перроне железнодорожного вокзала в Абакане появилась уникальная цветочная инсталляция, посвященная Году единства народов России и Году пассажира в РЖД.

Центральная часть флористической композиции — «Мать Природа». Это скульптура женщины, платье которой представляет собой вертикальную клумбу из оранжево-желтой вьющейся настурции. Голова женщины также украшена цветами. В основе концепции лежит идея о том, что природа не делит людей на национальности, она щедра ко всем.

Рядом располагаются тематические цветники «Компас» и «Путь к единению», где даже рельсы и шпалы выполнены из растений.

Инсталляция включает многообразие популярных летних цветов: петунию, алиссум, календулу, ромашки, мак, голубой лён, георгины, клеомы. Они наполняют пространство насыщенными красками, создавая богатую цветовую палитру.

Дополняют композицию арт-объекты — Зонт дружбы народов, Арка согласия и Скамья примирения.

«Вокзал — это перекресток судеб. Здесь, в потоке спешащих людей, легко почувствовать себя чужим. Идея нашей композиции — превратить вокзальное пространство в место, где каждый, независимо от национальности, ощущает себя желанным гостем», — отметила начальник Абаканского вокзала Альбина Ефремова.

Живописные клумбы появились и на других станциях Красноярской железной дороги, в том числе — на вокзалах Мариинска, Канска, Боготола, Иланского, Уяра, Чернореченской. В общей сложности, объекты магистрали украсили почти 3 тысячи разнообразных цветов.