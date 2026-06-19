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В воду — только с осторожностью: погода на калининградском побережье 19 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В первый погожий и тёплый денёк можно будет искупаться в двух местах. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В пятницу, 19 июня, зайти в воду получится в Пионерском и Зеленоградске, но только с особой осторожностью, так как море всё ещё не прогрелось до комфортных значений.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14−15 °C. «Холодная вода и волнение на море», — говорит спасатель. Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — +20 °C, ожидается до +22 °C. Волнение на море — 0,5−1 метр. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +15 °C, западный ветер. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.

Информация актуальна на момент публикации.