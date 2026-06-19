Более 40 млн человек воспользовались электронной подписью «Госключ»

Пользователями сервиса электронной подписи «Госключ» за все время его работы стали более 40 млн человек, которые подписали свыше 55 млн документов. При этом с начала 2026 года сервис использовался в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минцифры РФ.
«Госключ» позволяет бесплатно получить сертификат электронной подписи и подписывать юридически значимые документы в электронном виде. Сервис обеспечивает возможность дистанционного взаимодействия граждан, бизнеса и государства, что отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также способствует развитию безбумажного документооборота.
Наиболее существенный рост зафиксирован в использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП): количество подписаний с ее помощью увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью УКЭП пользователи чаще всего подписывали заявления на получение государственных услуг, документы по сделкам с недвижимостью, заключаемым с участием банков и застройщиков, документы для государственной регистрации бизнеса. В то же время использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) выросло почти в 1,5 раза.
В настоящее время с использованием сервиса «Госключ» доступны более 640 государственных услуг и сервисов. Технология также активно применяется в корпоративном секторе: свыше 4 тыс. компаний интегрировали сервис в собственные бизнес-процессы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.