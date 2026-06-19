Более 40 млн человек воспользовались электронной подписью «Госключ»

Наиболее существенный рост зафиксирован в использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП): количество подписаний с ее помощью увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью УКЭП пользователи чаще всего подписывали заявления на получение государственных услуг, документы по сделкам с недвижимостью, заключаемым с участием банков и застройщиков, документы для государственной регистрации бизнеса. В то же время использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) выросло почти в 1,5 раза.