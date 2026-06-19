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Алексей Беспрозванных поздравил калининградских медиков с профессиональным праздником

Награждение лучших в профессии состоялось в областном драматическом театре.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником — 18 июня специалистов чествовали в областном драматическом театре, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона вручил благодарности президента заместителю главного врача Областной клинической больницы Денису Коберу и врачу кардиологу Игорю Осипову.

Шести медработникам вручили медаль «За заслуги перед Калининградской областью». Награды получили: Лидия Ивановна Чашина, заслуженный врач и президент региональной общественной организации «Вита», Антонина Дружинина, заведующая женской консультацией роддома № 4, Татьяна Коровина, медицинская операционная сестра Нестеровской ЦРБ, Татьяна Маслова, медицинская сестра Светловской ЦРБ, врач рентгенолог Балтийской ЦРБ Сергей Рыхтюк и Тамара Тюктяева, врач клинической лабораторной диагностики Противотуберкулезного диспансера.

Также несколько человек были удостоены благодарственных писем губернатора и дипломов.