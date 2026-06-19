Участников рекламного ролика наказали в Актобе

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором девушка высунулась из окна движущегося автомобиля, рекламируя одну из кофеен города. Это действие является нарушением требований безопасности и может привести к трагическим последствиям.
Сотрудники патрульной полиции установили водителя транспортного средства и девушку-пассажира в ходе мониторинга социальных сетей. За допущенные нарушения они привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В полиции добавили, что создание эффектного контента, проведение рекламных акций и съемка видеороликов должны соответствовать закону и не подвергать опасности жизнь и здоровье людей.