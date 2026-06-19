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Участников рекламного ролика наказали в Актобе

В Актобе участники рекламного ролика (водитель и девушка-пассажир) привлечены к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором девушка высунулась из окна движущегося автомобиля, рекламируя одну из кофеен города. Это действие является нарушением требований безопасности и может привести к трагическим последствиям.

Сотрудники патрульной полиции установили водителя транспортного средства и девушку-пассажира в ходе мониторинга социальных сетей. За допущенные нарушения они привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В полиции добавили, что создание эффектного контента, проведение рекламных акций и съемка видеороликов должны соответствовать закону и не подвергать опасности жизнь и здоровье людей.