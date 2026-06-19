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Больше трети нижегородских частных клиник отказались от абортов

В 13 медицинских учреждениях услугу пока предоставляют.

Источник: Живем в Нижнем

Услуга по искусственному прерыванию беременности стала недоступна более чем в трети частных клиник Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

На сегодняшний день в регионе осталось только 13 клиник, которые готовы сделать аборт. На сайтах этих медицинских организаций представлено немало информации о негативных последствиях прерывания беременности, а также о поддержке будущих мам, включая социальные выплаты.

Ранее мы писали, что нижегородская «Скорая демографическая помощь» помогла предотвратить 600 абортов.