Губернатор Андрей Бочаров встретился с представителями ВРНС в Волгограде

Волгоградская область стала площадкой для первого в Южном федеральном округе межрегионального форума Всемирного русского народного собора (ВРНС). С его представителями пообщался глава региона Андрей Бочаров.
Встреча прошла в кафедральном соборе Александра Невского. В ней приняли участие руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, мэр Волгограда Владимир Марченко.
Речь шла о совместных проектах, которые будут направлены на укрепление традиционных для России духовно-нравственных ценностей. Обсуждались также демографические проблемы и вопросы народосбережения, стороны затронули темы образования, обсудили планы дальнейшего развития православной инфраструктуры.
Межрегиональный форум ВРНС приурочен к объявленному Году единства народов России. Для участия в событии в Волгоград прибыли представители духовенства Астраханской, Воронежской и Калужской областей, Краснодарского края, Калмыкии, ДНР и ЛНР. На 19 июня запланировано пленарное заседание форума.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о церемонии открытия закладного камня на месте строительства культурно-просветительского центра в Комсомольском саду. В ней также принимал участие Андрей Бочаров.