Губернатор Андрей Бочаров встретился с представителями ВРНС в Волгограде

Межрегиональный форум ВРНС приурочен к объявленному Году единства народов России. Для участия в событии в Волгоград прибыли представители духовенства Астраханской, Воронежской и Калужской областей, Краснодарского края, Калмыкии, ДНР и ЛНР. На 19 июня запланировано пленарное заседание форума.