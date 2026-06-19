Выборы депутатов Заксобрания Красноярского края пройдут 20 сентября

Выборы в Законодательное Собрание Красноярского края пятого созыва состоятся 20 сентября. Решение принято на сессии краевого парламента 18 июня.
В марте 2026 года депутаты утвердили новую схему одномандатных и двухмандатных округов. Она разработана с учётом изменения административных границ в регионе после муниципальной реформы.
В составе краевого парламента — 52 депутата, половина из которых избираются по партийным спискам. На 1 января 2026 года в Красноярском крае насчитывалось 2,024 миллиона избирателей — на 32 тысячи меньше, чем перед предыдущими выборами в 2021 году.
Ранее мы сообщали, что красноярских работодателей хотят наказывать за отказ устраивать бойцов СВО.