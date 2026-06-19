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За две недели июня за границу из Красноярска вылетели 10 собак и 3 кошки

В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 13 домашних животных.

В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 13 домашних животных. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С 1 по 15 июня ветеринарный контроль прошли 10 собак и 3 кошки, которые следовали вместе с владельцами за границу. Среди собак были мальтипу, бульмастиф, лабрадор ретривер, вельш корги пемброк, цвергпинчер, схипперке, бивер-йоркширский терьер, тайский риджбек, йоркширский терьер и беспородная собака.

Также специалисты оформили вывоз кошек породы русская голубая и беспородных. Животные отправились с владельцами в Канаду, Таиланд, Италию, Монголию, Австрию, Абхазию и Сербию.

Ранее сообщалось, что через аэропорт Красноярска оформили ввоз партии из 600 попугаев. Волнистых попугаев, неразлучников и корелл доставили в регион из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан. Всего за первую половину июня специалисты Россельхознадзора проконтролировали 130 международных рейсов.

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