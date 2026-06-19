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РИА Новости: Главу минтранса в Хабаровском крае ищут по объявлению в интернете

На одном из сайтов о поиске работы появилось объявление с вакансией министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. На это обратило внимание РИА Новости.

На одном из сайтов о поиске работы появилось объявление с вакансией министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что вакансия размещена с аккаунта правительства региона 15 июня.

Согласно объявлению, будущий министр должен иметь гражданство РФ, высшее образование и четыре года стажа на государственной гражданской службе, в том числе на руководящих должностях в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Работать главе министерства предстоит по графику «пять через два» с ненормированным рабочим днем и ежегодным отпуском в 35 календарных дней.

Для участия в конкурсе на вакансию министра нужно подать документы до 23 июня, подготовить программу действий на посту, пройти тестирование и собеседование.

1 апреля губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин признал работу транспортного блока неэффективной. Профильный министр Константин Кравцов после этого подал в отставку, а его место с приставкой и. о. занял Вячеслав Карманов.