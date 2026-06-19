«95-ый за сотку?»: нижегородские автомобилисты удивились ценам на бензин

Одновременно наблюдаются случаи резкого повышения стоимости бензина. При этом это касается не только независимых заправок, но и крупных сетевых. Так, на двух заправках на Казанском шоссе АИ-95 предлагается за 71,24 ₽/литр («Тебоил») и за 99,95 ₽/л («Опти»). А на улице Магистральной в д. Афонино на «Газпромнефти» за литр 95-ого просят 78,95 рублей.