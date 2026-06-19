«95-ый за сотку?»: нижегородские автомобилисты удивились ценам на бензин

Жители Нижегородской области столкнулись с перебоями в продаже автомобильного топлива. На одних АЗС выстраиваются длинные очереди за бензином, на других вводят ограничения на объем отпуска топлива, а некоторые заправки и вовсе подняли цены на бензин до 80−100 рублей за литр.
Ситуация на рынке автомобильного топлива в регионе нижегородцев совсем не радует. В ряде муниципалитетов региона автомобилисты сообщают о дефиците бензина и резком росте цен на отдельных автозаправочных станциях.
Так, в соцсетях жители Кстова публикуют фотографии длинных очередей на сетевых заправках. А на некоторых АЗС в Нижнем Новгороде и северных районах региона ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки. Автомобилистам разрешают заправлять по 30 литров за раз, чтобы избежать полного опустошения резервуаров.
Одновременно наблюдаются случаи резкого повышения стоимости бензина. При этом это касается не только независимых заправок, но и крупных сетевых. Так, на двух заправках на Казанском шоссе АИ-95 предлагается за 71,24 ₽/литр («Тебоил») и за 99,95 ₽/л («Опти»). А на улице Магистральной в д. Афонино на «Газпромнефти» за литр 95-ого просят 78,95 рублей.
«18 июня приехал на “Лукойл”: очередь — “мама, не горюй”! Дизельного топлива нет. Оператор сказал, что ждут поставку с 17 июня. В итоге я заправился лишь 19 июня», — написал читатель сайта. Напряженная ситуация с автомобильным топливом связана с атаками беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов. Нарушение логистических цепочек и перераспределение поставок привели к временному дефициту топлива в отдельных регионах страны.
При этом в минэнергетики Нижегородской области заявили, что перебоев с поставками бензина на сетевые АЗС крупных компаний сейчас нет. Временное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках может быть связано с особенностями логистических цепочек внутри конкретных организаций. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.
Ранее нижегородский депутат Юрий Станкевич прокомментировал инициативу взимать по 1,5 рубля с каждого литра бензина и дизельного топлива. Эти средства предлагается направлять на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников.