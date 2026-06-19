102 нарушения выявили полицейские во время рейдов на Нижне-Волжской набережной

За общественным порядком следили сотрудники патрульно-постовой службы и участковые. Они составили 29 административных протоколов. В полицейскую сводку попали распитие спиртного в общественных местах, появление в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Кроме того, были выявлены факты нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних, а также нарушения миграционного законодательства.