102 нарушения выявили полицейские во время рейдов на Нижне-Волжской набережной

В июньские выходные нижегородские полицейские провели серию профилактических рейдов на Нижне-Волжской набережной. Главной целью проверок стало обеспечение безопасности отдыхающих и пресечение правонарушений. По итогам работы стражи порядка выявили 102 нарушения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
За общественным порядком следили сотрудники патрульно-постовой службы и участковые. Они составили 29 административных протоколов. В полицейскую сводку попали распитие спиртного в общественных местах, появление в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Кроме того, были выявлены факты нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних, а также нарушения миграционного законодательства.
Не остались без внимания и автомобилисты. Инспекторы ДПС зафиксировали 73 нарушения правил дорожного движения. Значительная часть претензий касалась незаконной тонировки стекол и технической неисправности транспортных средств. Также дорожные полицейские штрафовали водителей за неиспользование ремней безопасности и неправильную парковку, включая стоянку на местах, предназначенных для инвалидов.
Все нарушители привлечены к административной ответственности.
В городской полиции напомнили нижегородцам и гостям города о необходимости соблюдать действующее законодательство, в том числе правила поведения в общественных местах и региональный закон о тишине. Рейды на набережной будут продолжены.