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Через аэропорт Саранска выполнили более 850 рейсов с начала года

Пассажиропоток аэропорта составил более 59 тысяч человек.

Свыше 850 рейсов с начала года было выполнено через международный аэропорт Саранска. Развитие авиационной инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.

По итогам пяти месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта составил 59 213 человек. Помимо перевозки пассажиров, аэропорт обеспечил транспортировку более 7 тонн грузов и почты. Маршрутная сеть насчитывает шесть направлений. Воздушное сообщение поддерживается с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи, Минеральными Водами и Антальей (Турция). Обслуживание этих маршрутов осуществляют четыре авиакомпании.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.