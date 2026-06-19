Казахстанская команда победила Магнуса Карлсена на чемпионате мира в Гонконге

матчи проходят на шести досках; каждая команда обязана включать женщину-шахматистку; в составе должен быть игрок-любитель с рейтингом Эло ниже 2000; турнир проводится по швейцарской системе; контроль времени составляет 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход.