Казахстанская команда победила Магнуса Карлсена на чемпионате мира в Гонконге

Казахстанская команда Barys одержала одну из самых ярких побед турнира, обыграв со счетом 4:2 команду WR Chess, за которую выступает лидер мирового рейтинга по шахматам Магнус Карлсен, передает DKNews.kz.
Успех позволил казахстанскому коллективу закрепиться в числе лидеров мирового первенства после первых восьми туров.
Кто принес победу Barys.
Решающие очки в матче с одним из главных фаворитов турнира принесли:
Пётр Свидлер; Айлин Заркым; Алуа Нурман.
Еще один важный результат показал Рамазан Жалмаханов, который черными фигурами сыграл вничью против чемпиона мира по блицу 2021 года Максим Вашье-Лаграв.
Победа над WR Chess стала одним из самых заметных событий стартовой части чемпионата.
Barys идет в тройке лидеров.
После восьми туров казахстанская команда занимает третье место в турнирной таблице.
Положение лидеров выглядит следующим образом:
Dragon Chilling (Китай) — 14 очков; Team MGD1 (Индия) — 13 очков; Barys (Казахстан) — 12 очков.
До завершения турнира по рапиду командам предстоит провести еще четыре тура.
Кто играет за казахстанскую команду.
В состав Barys вошли:
Дмитрий Андрейкин; Пётр Свидлер; Денис Махнев; Рамазан Жалмаханов; Даниял Сапенов; Ергали Сулеймен; Ксения Балабаева; Алуа Нурман; любитель Айлин Заркым.
Капитаном команды является исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.
Вторая команда Казахстана также борется за медали.
На чемпионате мира Казахстан представлен сразу двумя командами — Barys и Kazchess.
После восьми туров Kazchess занимает четвертую строчку турнирной таблицы с 11 очками.
За команду выступают:
Бибисара Асаубаева; Касымбек Ногербек; Алдияр Ансат; Меруерт Камалиденова; любитель Кумар Тюлюпов.
Также в составе команды играют известные международные гроссмейстеры:
Шахрияр Мамедьяров; Александр Грищук; Рихард Раппорт; Ван Хао.
Капитан команды — первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.
Как проходит чемпионат мира.
Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Гонконге с 17 по 21 июня на арене Queen Elizabeth Stadium.
В турнире по рапиду участвуют 48 команд.
Особенности соревнований:
матчи проходят на шести досках; каждая команда обязана включать женщину-шахматистку; в составе должен быть игрок-любитель с рейтингом Эло ниже 2000; турнир проводится по швейцарской системе; контроль времени составляет 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход.
Всего участникам предстоит сыграть 12 туров.
Почему это важно.
Победа Barys над командой, за которую выступает Магнус Карлсен, стала одним из самых громких результатов казахстанских шахмат за последнее время.
Кроме того, сразу две команды Казахстана находятся в верхней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за медали мирового первенства, что подтверждает высокий уровень развития шахмат в стране и эффективность работы национальной федерации.