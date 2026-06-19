Сколько тратят на научно-технические исследования в мире и Казахстане

На втором месте по этому показателю по итогам 2025 года расположился Лихтенштейн — 5,87% от ВВП. Ну, а третье место в мире по уровню затрат на развитие НИОКР занимает Южная Корея, где на научно-технические исследования и разработки ежегодно выделяют около 5,21% от валового внутреннего продукта.