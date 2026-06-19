Ростов-на-Дону стал лидером по темпам жилищного строительства в России

На фоне других крупных городов результат Ростова-на-Дону выглядит особенно контрастно. Ближайшие по динамике запусков города — Уфа и Краснодар — увеличили объёмы на 75% и 24% соответственно. Санкт-Петербург прибавил лишь 9%, а Москва и вовсе ушла в минус: новые проекты сократились на 28%, до 1,02 млн квадратных метров. Худшую динамику показали Нижний Новгород и Воронеж, где девелоперская активность на старте упала примерно вдвое и втрое соответственно.