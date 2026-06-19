Ростов-на-Дону стал лидером по темпам жилищного строительства в России

Ростов-на-Дону стал абсолютным лидером среди российских городов по темпам девелоперской активности. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные издания «Движение».
По итогам первых пяти месяцев этого года местные застройщики запустили проекты общей площадью 355 тыс. кв.м. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 136 тыс. кв.м. — таким образом, прирост достиг 161%.
В структуре строящегося жилья доля массового сегмента за год незначительно увеличилась — с 74% до 75%, тогда как доля недвижимости класса «бизнес» скорректировалась с 26% до 25%.
На фоне других крупных городов результат Ростова-на-Дону выглядит особенно контрастно. Ближайшие по динамике запусков города — Уфа и Краснодар — увеличили объёмы на 75% и 24% соответственно. Санкт-Петербург прибавил лишь 9%, а Москва и вовсе ушла в минус: новые проекты сократились на 28%, до 1,02 млн квадратных метров. Худшую динамику показали Нижний Новгород и Воронеж, где девелоперская активность на старте упала примерно вдвое и втрое соответственно.