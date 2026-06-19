Белгородские поезда остановили в Курской области из-за работы силовиков

Вчера, 18 июня, в связи с работой правоохранительных органов было закрыто движение на перегоне Клюква — Конарево Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Курской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) и пресс-службе ЮВЖД. По данным ФПК, в пути следования задержан ряд пассажирских поездов, включая № 81 Санкт-Петербург — Белгород и № 741 Москва — Белгород.