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Белгородские поезда остановили в Курской области из-за работы силовиков

Вчера, 18 июня, в связи с работой правоохранительных органов было закрыто движение на перегоне Клюква — Конарево Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Курской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) и пресс-службе ЮВЖД. По данным ФПК, в пути следования задержан ряд пассажирских поездов, включая № 81 Санкт-Петербург — Белгород и № 741 Москва — Белгород.

Источник: Коммерсантъ

Вчера, 18 июня, в связи с работой правоохранительных органов было закрыто движение на перегоне Клюква — Конарево Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Курской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) и пресс-службе ЮВЖД. По данным ФПК, в пути следования задержан ряд пассажирских поездов, включая № 81 Санкт-Петербург — Белгород и № 741 Москва — Белгород.

Также от графика отстали поезда:

№ 742 Белгород — Москва;

№ 148 Белгород — Курск;

№ 30 Белгород — Санкт-Петербург.

В пресс-службе ЮВЖД уточнили, что пассажиров состава № 81 Санкт-Петербург — Белгород, задержанного более чем на четыре часа, обеспечили бутилированной водой и питанием. Про остальные поезда такой информации нет.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал об отмене поезда № 168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Причиной назвали «решение владельца инфраструктуры», в соответствии с которым на одном из участков Крымской железной дороги остановили движение. Также изменился порядок отправления для ряда поездов, проходящих через Воронеж и Черноземье.