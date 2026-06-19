Почти 2 млн человек приняли нижегородские гостиницы в 2025 году

За прошлый год в Нижегородской области заметно вырос туристический поток. По данным Нижегородстата, в гостиницах, отелях, хостелах, санаториях и на туристических базах области разместились 1,9 млн человек — это на 5,6% больше, чем в 2024 году. При этом большинство гостей (73%) приезжали с личными целями: отпуск, отдых, лечение, образование или паломничество. Остальные 27% путешественников находились в регионе по деловым и профессиональным причинам.