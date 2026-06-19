В Комсомольске-на-Амуре продавец магазина гаджетов похитил восемь смартфонов на 770 тысяч рублей

Схема вскрылась в ходе допроса. Молодой человек параллельно с работой создал в мессенджере онлайн-магазин по продаже гаджетов. Покупатели вносили предоплату за желаемый товар, однако с поставками начались задержки. Когда клиенты стали требовать возврата денег, продавец принялся воровать сотовые телефоны прямо с витрины своего работодателя, чтобы закрыть долги. Всего за несколько эпизодов он вынес восемь аппаратов. Пропажу обнаружили при ревизии, после чего владелец написал заявление.