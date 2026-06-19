«Премиальные стейки по доступной цене»: красноярцев приглашают оценить новое меню ресторана Bistrot de Luxe Home

Красноярский ресторан Bistrot de Luxe Home (ул. Красной Армии, 16А) рассказал о блюдах обновленного меню.
«За годы работы наша команда сформировала собственную философию: качественный продукт, профессиональный подбор отрубов, безупречная техника приготовления и высокий уровень сервиса. Именно поэтому Home уже много лет остается местом, куда приходят за действительно качественными мясными блюдами. Сегодня ресторан делает очередной шаг в развитии своей гастрономической концепции, значительно расширяя мясную коллекцию. Теперь она объединяет сразу несколько направлений мировой мясной культуры — от премиальной классики до редких позиций для искушенных ценителей», — рассказали авторы нового меню.
В новой мясной карте представлены стейки сухого вызревания Вака Вьеха, рибай вагю, коллекция Signature, аргентинский рибай, классические премиальные стейки, а также альтернативные отрубы — стейк мясника, флэт-айрон и скерт. Отдельное место занимает раздел с блюдами из ягненка и дичь. Каждая позиция — это отдельная история о происхождении, текстуре, мраморности и вкусе.
В Bistrot de Luxe Home подчеркивают, что именно в этом разнообразии заключается главная идея мясной коллекции. Она позволяет открыть для себя разные стили, школы и традиции мясной гастрономии, почувствовать, как меняется вкус в зависимости от породы, выдержки, вида отруба и технологии приготовления. Такой опыт редко можно получить в рамках одного заведения.
При этом ресторан делает качественное мясо доступным: по будням с 12:00 до 16:00 действуют специальные цены на премиальные рибай и стриплойн — отличный повод превратить обычный деловой обед или рабочую встречу в полноценное гастрономическое удовольствие.
«Мясо — лишь часть общего впечатления. Высокий уровень сервиса, внимание к деталям и одна из самых впечатляющих винных коллекций города делают каждый визит в Home совершенным гастрономическим опытом. Сомелье поможет подобрать идеальную пару к выбранному блюду, чтобы вкус раскрылся на максимум. Расширив мясную коллекцию, Bistrot de Luxe Home по-прежнему остается верен своему главному принципу — предлагать гостям лучшие гастрономические впечатления, где качество продукта, профессионализм команды и атмосфера ресторана создают то самое место, куда хочется возвращаться снова и снова», — уверены в Bistrot de Luxe Home.
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