«Премиальные стейки по доступной цене»: красноярцев приглашают оценить новое меню ресторана Bistrot de Luxe Home

«За годы работы наша команда сформировала собственную философию: качественный продукт, профессиональный подбор отрубов, безупречная техника приготовления и высокий уровень сервиса. Именно поэтому Home уже много лет остается местом, куда приходят за действительно качественными мясными блюдами. Сегодня ресторан делает очередной шаг в развитии своей гастрономической концепции, значительно расширяя мясную коллекцию. Теперь она объединяет сразу несколько направлений мировой мясной культуры — от премиальной классики до редких позиций для искушенных ценителей», — рассказали авторы нового меню.