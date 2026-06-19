На улице Вавилова в Ростове ограничено движение из-за строительства коммуникаций

На улице Вавилова в Ростове-на-Дону действует временная схема организации движения: транспорт движется по двум полосам левой стороны проезжей части — по одной в каждом направлении. Ограничение введено для обеспечения непрерывного ведения дорожных работ, сообщили в пресс-службе администрации города.