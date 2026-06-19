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Более трети нижегородских частных клиник прекратили делать аборты

На территории Нижегородской области прерывание беременности по‑прежнему доступно в 13 частных клиниках.

Более 30% частных клиник Нижегородской области прекратили оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности. Такую информацию озвучили в ходе Международного медицинского форума «Здоровье нации — достояние России». Об этом рассказали в МАХ-канале «Бокал Прессека».

Похожая динамика наблюдается и в других субъектах РФ: в 74 регионах проведение абортов в негосударственных медучреждениях фактически сведено к нулю — либо эту услугу сохраняют лишь единичные частные организации.

На территории Нижегородской области прерывание беременности по‑прежнему доступно в 13 частных клиниках.

На интернет‑ресурсах этих медицинских учреждений теперь размещают развёрнутые материалы о рисках для женского здоровья, связанных с абортами, а также сведения о мерах поддержки будущих мам — в том числе о положенных им социальных выплатах.

Ранее бесплатные обследования для будущих родителей запустили в Нижнем Новгороде.