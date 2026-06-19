Скачки, мастер-классы, концерты: что ждет гостей Сабантуя в Казани

В пятницу, 19 июня, на Казанском ипподроме в 17.00 состоятся конные скачки. Вечером для зрителей выступят звезды татарской эстрады: Ильсия Бадретдинова, Раяз Фасихов, Альфина Азгамова, а также дуэт Ильгиза Шайхразиева и Malsi Music.
Основные события развернутся в субботу, 20 июня. Старт праздника на всех площадках намечен на 9:00.
Поселок Мирный.
В поселке Мирный будут работать 11 аутентичных подворий от Арского, Алексеевского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Заинского, Кукморского, Лаишевского, Нурлатского, Менделеевского и Рыбно-Слободского районов. Каждое подворье подготовит мастер-классы по народным промыслам, традиционным блюдам и национальным играм. Гости смогут примерить на себя роль ремесленника, приготовить традиционное татарское блюдо или разучить движения национального танца.
Праздник откроется театрализованным прологом «Сабантуй — алтын мирасыбыз» («Сабантуй — золотое наследие»). Это масштабное действие из шести самостоятельных картин, сквозной темой которого станет передача духовных и культурных сокровищ от поколения к поколению. Каждая картина посвящена отдельной грани национальной культуры: языку, традициям, трудовой этике, красоте, силе и гостеприимству.
На центральном майдане выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы республики — всего более 2 тыс. артистов. Музыкальное оформление специально для этого года написала композитор Миляуша Хайруллина. Режиссер программы — Дмитрий Шамов, хореограф — Чулпан Закирова. В концерте ожидается участие Ильсии Бадретдиновой и Салавата Фатхетдинова.
Отдельная программа развернется в лесопарковой части Мирного. Гостей ждут концерт «Казанское гостеприимство», выставка национальных костюмов, викторины и конкурсы на знание истории Казани, традиций и обычаев, а также тематические фотозоны для семейных снимков. Для юных гостей будет работать площадка «Детский Сабантуй» с праздничным концертом, танцевально-развлекательной программой, шоу мыльных пузырей, крио-шоу, народными играми и творческими мастер-классами. Для всех участников подготовили памятные подарки.
Впервые в этом году в Мирном будет организована площадка «Молодежный сабантуй» совместно с журналом «Идель». Здесь для юношей и девушек организуют интерактивные зоны, где можно сделать фотографию и заполнить анкету, национальные татарские игры для знакомства, а также 30-минутные встречи с популярными среди молодежи людьми. Также на площадке впервые планируется маркет ведущих дизайнеров национальной татарской одежды.
Лесопарк «Лебяжье».
В лесопарке «Лебяжье» с 9.30 начнут работу сельские подворья шести муниципальных районов: Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Чистопольского. Гости смогут окунуться в атмосферу татарского села, познакомиться с традиционным бытом и стать участниками яркой культурной программы с песнями, танцами и народными развлечениями.
Театрализованный пролог познакомит зрителей с особенностями празднования Сабантуя у народов Поволжья — татар, мордвы, чувашей, марийцев, удмуртов и башкир. Пролог построен как серия небольших новелл, каждая расскажет о том, как отмечают Сабантуй в разных концах республики. На главной сцене выступят Ришат Тухватуллин, Гульназ Асаева, Марат Галимов, Марат Яруллин, Иркэ и Гузель Уразова.
Поселок Дербышки.
В поселке Дербышки гостей ждут подворья Балтасинского и Сабинского районов. Торжественное открытие начнется с пролога «Күршеләр» («Соседи»). На сцене появятся четыре больших окна с резными наличниками, украшенными марийскими, русскими, татарскими и удмуртскими орнаментами. На главной сцене выступят более 300 артистов: танцоры, гармонисты, барабанщики, хоровые и танцевальные коллективы. Главным музыкальным событием вечера станет выступление народного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева.
На всех площадках пройдут спортивные состязания. На соревнованиях по национальной борьбе корэш определят лучших батыров города. Победителей ждут ценные призы, а абсолютный чемпион получит автомобиль «Лада Гранта». Также в программе — бег в мешках, бой мешками, лазание на столб и другие традиционные состязания.
На всех площадках будут работать летние кафе, торговые точки, зоны с сувенирами, национальной кулинарной продукцией и изделиями народных промыслов.