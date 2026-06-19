Скачки, мастер-классы, концерты: что ждет гостей Сабантуя в Казани

Впервые в этом году в Мирном будет организована площадка «Молодежный сабантуй» совместно с журналом «Идель». Здесь для юношей и девушек организуют интерактивные зоны, где можно сделать фотографию и заполнить анкету, национальные татарские игры для знакомства, а также 30-минутные встречи с популярными среди молодежи людьми. Также на площадке впервые планируется маркет ведущих дизайнеров национальной татарской одежды.