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Житель Полесска получил 11 лет за покушение на убийство знакомой молотком

39-летний житель Полесска приговорён к 11 годам колонии за покушение на убийство знакомой.

Источник: Kaliningradnews

Преступление произошло 15 марта 2025 года в его квартире.

Следствие и суд установили, что мужчина, будучи пьяным, избил 36-летнюю женщину молотком. Он нанёс ей не менее 29 ударов в область головы и тела. После этого он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Решив, что жертва мертва, он сам сообщил о случившемся в полицию. Однако женщина выжила — врачи успели оказать ей помощь.

Суд назначил наказание по двум статьям: покушение на убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера, и сами насильственные действия сексуального характера. Кроме того, с осуждённого взыскали 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока на обжалование, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.