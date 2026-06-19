Житель Полесска получил 11 лет за покушение на убийство знакомой молотком

Преступление произошло 15 марта 2025 года в его квартире.
Следствие и суд установили, что мужчина, будучи пьяным, избил 36-летнюю женщину молотком. Он нанёс ей не менее 29 ударов в область головы и тела. После этого он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Решив, что жертва мертва, он сам сообщил о случившемся в полицию. Однако женщина выжила — врачи успели оказать ей помощь.
Суд назначил наказание по двум статьям: покушение на убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера, и сами насильственные действия сексуального характера. Кроме того, с осуждённого взыскали 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.
Приговор вступит в законную силу после истечения срока на обжалование, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.