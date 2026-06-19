Родители в Калининграде готовы потратить 48 тысяч на летние каникулы ребёнка

Авито Путешествия. В опросе участвовали 10 тысяч жителей России, включая Калининградскую область и другие регионы СЗФО.
Средний бюджет — 48 306 рублей. Чаще всего (31% опрошенных) на каникулы закладывают 30−60 тысяч рублей. 23% рассчитывают на 10−30 тысяч, 19% — на 60−100 тысяч рублей. В среднем по выборке получилось 48 306 рублей.
Как проводят лето. Самый популярный вариант — поездка с ребёнком по России (32%). На втором месте (30%) — отправка детей к родственникам (бабушкам и дедушкам). Детский лагерь выбирают 29% родителей, ещё 27% оставляют ребёнка дома.
Когда и как планируют. Большинство (26%) начинают готовиться в мае, за месяц-полтора до каникул. 24% планируют весной, 19% — зимой. Но каждый пятый (21%) не планирует заранее и действует по ситуации.
Кто принимает решения. В 40% семей решение о каникулах принимают совместно с партнёром. 32% учитывают мнение ребёнка. 22% решают всё сами, а в 5% случаев ребёнок выбирает сам.
Влияние рекламы. Онлайн-реклама влияет на выбор летних активностей у большинства: 13% называют её главным фактором, ещё 26% учитывают наряду с другими параметрами. 27% обращают внимание на рекламу время от времени.
Как отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, 66% пользователей так или иначе обращают внимание на рекламу при выборе каникул. Поэтому для рекламодателей важно сразу показывать формат и бюджет предложения.